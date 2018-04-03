Вынесен приговор жителю Ижевска, совершившему разбойное нападение на отделение банка

Первомайский районный суд г. Ижевска рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.б ч.4 ст.162 УК РФ.

Установлено, что в июле 2017 года подсудимый, находясь в отделении банка, подошел к сотруднице операционного зала и, угрожая пневматическим пистолетом и макетом гранаты, потребовал выдать ему денежные средства в размере 2 000 000 рублей и 10 000 долларов США. Сотрудница банка нажала тревожную кнопку и направилась в сторону кассы, чтобы своими действиями успокоить грабителя. Заметив, что началась эвакуация посетителей, злоумышленник взял в заложники одного из посетителей.