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Вынесен приговор жителю Ижевска, совершившему разбойное нападение на отделение банка
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Вынесен приговор жителю Ижевска, совершившему разбойное нападение на отделение банка 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 30 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Первомайский районный суд г. Ижевска рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.б ч.4 ст.162 УК РФ.
Установлено, что в июле 2017 года подсудимый, находясь в отделении банка, подошел к сотруднице операционного зала и, угрожая пневматическим пистолетом и макетом гранаты, потребовал выдать ему денежные средства в размере 2 000 000 рублей и 10 000 долларов США. Сотрудница банка нажала тревожную кнопку и направилась в сторону кассы, чтобы своими действиями успокоить грабителя. Заметив, что началась эвакуация посетителей, злоумышленник взял в заложники одного из посетителей.
Прибывшие на место преступления сотрудники Росгвардии и МВД по Удмуртской Республике задержали подозреваемого.
Суд назначил ему наказание в виде 8 лет 2 месяцев лишения свободы исправительной колонии строгого режима. С учетом неоплаченного штрафа по предыдущему приговору, к назначенному наказанию присоединен штраф 480 000 рублей.
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