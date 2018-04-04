В Ульяновске поймали с поличным на взятке начальника районного ГИБДД

За эти деньги его подчиненные должны были перестать останавливать принадлежащие компании нефтевозы и привлекать их водителей к административной ответственности за различные нарушения. Подозреваемый помещен под домашний арест, ведется следствие.