В Ульяновске поймали с поличным на взятке начальника районного ГИБДД 

30 марта в салоне автомобиля на улице Спасской в Ульяновске, начальник отделения ГИБДД МО МВД «Новоспасский», майор полиции, лично получил 170 тыс. рублей от директора коммерческой фирмы, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
За эти деньги его подчиненные должны были перестать останавливать принадлежащие компании нефтевозы и привлекать их водителей к административной ответственности за различные нарушения. Подозреваемый помещен под домашний арест, ведется следствие.
В пресс-службе УМВД по Ульяновской области сообщают, что «вычислить» подозреваемого удалось силами сотрудников собственной безопасности полицейского ведомства. Если его вина будет доказана, последует увольнение из «органов», далее же он понесет наказание в соответствии с законом, а его руководство также не минуют дисциплинарные меры.