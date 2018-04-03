Начальника отделения ГИБДД в Ульяновске задержали со взяткой в 170 тысяч

Начальник отделения ГИББД «Новоспасский» в Ульяновске задержан со взяткой в сумме 170 тыс. рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки за совершение действий (бездействий) в пользу взяткодателя в крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР Ульяновской области.

Напомним, 30 марта полицейский на улице Спасской в салоне автомобиля получил от директора одной из коммерческих фирм 170 тыс. рублей. Эта сумма должна была гарантировать пропуск без досмотра автомашин-нефтевозов данной компании на дорогах региона.

Сейчас обвиняемый заключен под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.