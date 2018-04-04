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Экс-офицер США убил русскую жену и покончил с собой
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СМИ: в Италии экс-офицер армии убил свою жену из России и покончил с собой 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Бывший офицер вооруженных сил США и его жена, предположительно уроженка России, обнаружены мертвыми в своем доме в Италии, по предварительным данным, речь идет об убийстве и самоубийстве, сообщают итальянские и американские СМИ.
По информации газеты Corriere del Veneto, 40-летний майор Бредли Джоэл Кинсер и его жена Лейла были обнаружены мертвыми в своем особняке итальянской коммуне Поццолеоне (провинция Виченца) в пасхальный понедельник. Оба в прошлом служили на базе США в Виченце, в последнее время они являлись гражданскими лицами.
По предварительной версии, речь идет об убийстве и самоубийстве. Как отмечает издание, майор Кинсер "пребывал в депрессии" и после убийства жены, прежде чем покончить с собой, оставил предсмертную записку с просьбой о прощении.
По данным итальянской газеты, Лейла имеет "восточное происхождение". Американское издание Stars and Stripes, в свою очередь, уточняет, что женщина родилась в России.
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