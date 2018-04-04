Американский офицер убил жену из России

СМИ: в Италии экс-офицер армии убил свою жену из России и покончил с собой

Бывший офицер вооруженных сил США и его жена, предположительно уроженка России , обнаружены мертвыми в своем доме в Италии , по предварительным данным, речь идет об убийстве и самоубийстве, сообщают итальянские и американские СМИ.

По информации газеты Corriere del Veneto, 40-летний майор Бредли Джоэл Кинсер и его жена Лейла были обнаружены мертвыми в своем особняке итальянской коммуне Поццолеоне (провинция Виченца) в пасхальный понедельник. Оба в прошлом служили на базе США в Виченце, в последнее время они являлись гражданскими лицами.

По предварительной версии, речь идет об убийстве и самоубийстве. Как отмечает издание, майор Кинсер "пребывал в депрессии" и после убийства жены, прежде чем покончить с собой, оставил предсмертную записку с просьбой о прощении.

По данным итальянской газеты, Лейла имеет "восточное происхождение". Американское издание Stars and Stripes, в свою очередь, уточняет, что женщина родилась в России.