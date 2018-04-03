Петербургский насильник-форточник приговорен к 8,5 годам колонии 

В исправительную колонию общего режима отправил сегодня суд в Петербурге 47-летнего местного жителя Дмитрия Попова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132 УК РФ (изнасилование, насильственные действия сексуального характера).
Суд установил, что Попов с 2005 года по 2016 год совершил 15 эпизодов указанных преступлений на территории Петербурга и области. Для своих деяний злоумышленник выбирал утреннее время и квартиры, расположенные на первом этаже домов. Туда он проникал через форточку, а затем, как пояснили в Следственном комитете, нападал на женщин, «закрывал рот рукой, после чего насиловал их, а также совершал насильственные действия сексуального характера».
Приговором суда Попову назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы.