Петербургский насильник-форточник приговорен к 8,5 годам колонии

Суд установил, что Попов с 2005 года по 2016 год совершил 15 эпизодов указанных преступлений на территории Петербурга и области. Для своих деяний злоумышленник выбирал утреннее время и квартиры, расположенные на первом этаже домов. Туда он проникал через форточку, а затем, как пояснили в Следственном комитете , нападал на женщин, «закрывал рот рукой, после чего насиловал их, а также совершал насильственные действия сексуального характера».

Приговором суда Попову назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы.