Ещё
Петербургский насильник-форточник приговорен к 8,5 годам колонии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Петербургский насильник-форточник приговорен к 8,5 годам колонии 

Интересант 2 часа назад
В исправительную колонию общего режима отправил сегодня суд в Петербурге 47-летнего местного жителя Дмитрия Попова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132 УК РФ (изнасилование, насильственные действия сексуального характера).
Суд установил, что Попов с 2005 года по 2016 год совершил 15 эпизодов указанных преступлений на территории Петербурга и области. Для своих деяний злоумышленник выбирал утреннее время и квартиры, расположенные на первом этаже домов. Туда он проникал через форточку, а затем, как пояснили в Следственном комитете, нападал на женщин, «закрывал рот рукой, после чего насиловал их, а также совершал насильственные действия сексуального характера».
Приговором суда Попову назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы.
Интересант: последние новости
82-летней петербурженке мошенники всучили БАДы почти на миллион рублей Курсант, планировавший вооруженный захват казармы в Петербурге, признан медиками невменяемым В принадлежащей группе «Сумма» заключенного миллиардера Магомедова «Якутской топливно-энергетической компании» прошли обыски
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева вызвала гнев телезрителей284
НАТО отказала в визах российским дипломатам257
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом115
Тюрьма помогла Рыбке33
Названа причина развития особо злостного рака2
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение