Адвокат депутата Николая Ингликова подал апелляционную жалобу

Постановлением Московского районного суда г. Н. Новгорода от 30.03.2018 года обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 02 месяца 00 суток с момента передачи последнего правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента его фактического задержания на территории РФ.

С вынесенным постановлением защита категорически не согласна, считает решение суда незаконным, необоснованным, подлежащим отмене, в связи с чем, на постановление подана апелляционная жалоба.

В ближайшее время материалы дела будут направлены в Нижегородский областной суд для апелляционного рассмотрения.