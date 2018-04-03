В Кирове полицейские раскрыли разбойное нападение на салон связи

В феврале в полицию поступило сообщение о том, что в салоне связи по улице Щорса был совершен разбой. Неизвестный мужчина, лицо которого было закрыто шарфом, угрожая менеджеру предметом, похожим на пистолет, похитил денежные средства в сумме 94 тысячи рублей.

По факту разбоя следователем УМВД России по г. Кирову было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК России. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Сотрудники полиции изъяли видеозапись, на которой видно, как налетчик угрожает работнику салона, также был составлен фоторобот.

В результате проведенных оперативных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника — им оказался неработающий кировчанин, 1994 года рождения. Он выехал за пределы Кировской области и всячески старался скрыться от правоохранительных органов, на днях сотрудники угрозыска установили его местонахождение и то, что он пытается покинуть страну. Выехав в командировку, оперативники задержали подозреваемого в 70 километрах от границы — в Брянской области

Разысканного доставили в Киров. Орудие преступления — пневматический пистолет — было у него изъято. Подозреваемый признался в содеянном.