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Источник: следователи изымают документы из кемеровского управления МЧС
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Источник: следователи изымают документы из кемеровского управления МЧС 

Аргументы и Факты 47 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Следователи проводят выемку документов в ГУ МЧС по Кемеровской области в рамках расследования уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», который произошел 25 марта, передает РИА Новости со ссылкой на источника.
«Выемка документов проводится, работают следователи», — сказал он.
Напомним, 25 марта в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел крупный пожар. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе, 41 ребенок. Еще 79 человек пострадали.
По факту пожара расследуется уголовное дело. В рамках расследования арестованы семь человек.
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