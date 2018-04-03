Источник: следователи изымают документы из кемеровского управления МЧС

«Выемка документов проводится, работают следователи», — сказал он.

Напомним, 25 марта в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел крупный пожар. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе, 41 ребенок. Еще 79 человек пострадали.

По факту пожара расследуется уголовное дело. В рамках расследования арестованы семь человек.