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Питерский насильник-форточник десять лет проникал к жертвам по утрам
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Питерский насильник-форточник десять лет проникал к жертвам по утрам 

Вести.Ru 2 часа назад
В Санкт-Петербурге вынесен приговор маньяку, который насиловал женщин, залезая к ним в квартиры через форточки. Мужчина отправится в колонию строгого режима на 8,5 лет.
"В утреннее время он проникал в квартиры, расположенные на первом этаже домов, через форточку. Совершал нападение на потерпевших, закрывал рот рукой, после чего насиловал их", — рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Главного следственного управления СКР по городу.
Всего с 2005 года Дмитрий Попов совершил 15 подобных преступлений. Задержать преступника удалось только в 2016 году.
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