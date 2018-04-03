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Расправившиеся с мужчиной ради квартиры красноуфимцы пошли под суд
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Расправившиеся с мужчиной ради квартиры красноуфимцы пошли под суд 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Красноуфимский горсуд направлено уголовное дело в отношении четверых жителей района — 26-летней женщины и троих мужчин в возрасте от 40 до 56 лет. Их обвиняют в убийстве и мошенничестве — в зависимости от «амплуа» каждого. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
По данным следствия, ОПГ была создана в начале 2017 года. Целью злоумышленников была квартира, которую продавал один из жителей Красноуфимска. Один из обвиняемых стал постоянным собутыльником продавца. Таким образом он пытался отвлечь потерпевшего, пока сообщники оформляли доверенность на продажу квартиры. Однако во время одной из пьянок собутыльники повздорили, и злоумышленник расправился с оппонентом. Труп он вывез к селу Русский Потам.
Затем соучастники продали квартиру, а деньги (450 тысяч рублей) разделили между собой.
"Выявили и задержали подозреваемых сыщики уголовного розыска территориального отдела внутренних дел", — сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД РФ Валерий Горелых
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