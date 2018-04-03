Расправившиеся с мужчиной ради квартиры красноуфимцы пошли под суд

В Красноуфимский горсуд направлено уголовное дело в отношении четверых жителей района — 26-летней женщины и троих мужчин в возрасте от 40 до 56 лет. Их обвиняют в убийстве и мошенничестве — в зависимости от «амплуа» каждого. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По данным следствия, ОПГ была создана в начале 2017 года. Целью злоумышленников была квартира, которую продавал один из жителей Красноуфимска . Один из обвиняемых стал постоянным собутыльником продавца. Таким образом он пытался отвлечь потерпевшего, пока сообщники оформляли доверенность на продажу квартиры. Однако во время одной из пьянок собутыльники повздорили, и злоумышленник расправился с оппонентом. Труп он вывез к селу Русский Потам.

Затем соучастники продали квартиру, а деньги (450 тысяч рублей) разделили между собой.