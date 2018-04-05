Новый генеральный директор ФК «Динамо» будет назначен 11 апреля 

МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Совет директоров московского «Динамо» назначит нового генерального директора футбольного клуба 11 апреля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
14 марта генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев был освобожден от должности.
"11 апреля состоится собрание акционеров, которое выберет состав совета директоров. После этого совет директоров назначит генерального директора", — рассказали в пресс-службе.
После ухода Муравьева клуб продолжает работу под руководством исполнительного директора Алексея Смертина.