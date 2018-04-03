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Срочно: Британская полиция задержала двоих мужчин по подозрению в подготовке теракта — СМИ
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Срочно: Британская полиция задержала двоих мужчин по подозрению в подготовке теракта — СМИ 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Лондон, 3 апреля /Синьхуа/ — Контртеррористическое подразделение
британской полиции задержало двоих мужчин в возрасте 52 лет и 21  года в городе Дьюсбери в Уэст-Йоркшире по подозрению в подготовке
теракта. Об этом сообщили британские СМИ. —0—
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