23-летний наркоторговец спрятал 11 тайников на ул. Коминтерна в Нижнем Новгороде

Коминтерна в Нижнем НовгородеСледственным отделом по Сормовскому району г. Н. Новгород СУ СК России по Нижегородской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 23-летнего мужчины в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 12 января 2018 года обвиняемый посредством сети Интернет получил от неустановленного следствием лица информацию о расположении «закладки» с наркотическими средствами. Приехав на ул. Коминтерна, он забрал наркотические средства весом 11 гр. и с целью их дальнейшего незаконного сбыта наркопотребителям, намеревался разместить в самостоятельно подысканные им тайники («закладки») на открытых участках местности на той же улице Сормовского района г. Н. Новгорода, зафиксировав точные координаты и сообщив их местоположение сообщнику через мессенджер.

Разложив 11 «закладок», его противоправные действия были пресечены сотрудниками УКОН ГУ МВД России по Нижегородской области. При этом обвиняемый достал имевшийся при нем нож, и, угрожая им сотрудникам полиции, попытался скрыться. Подоспевшие сотрудники ОВО по Сормовскому району Управления Росгвардии по Нижегородской области задержали злоумышленника. В ходе личного досмотра при нем обнаружены и изъяты наркотические средства, которые он намеревался сбыть на территории Сормовского района г. Н. Новгорода путем разложения «закладок».

Вину в содеянном обвиняемый признали в полном объеме.

В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору Сормовского района г. Н. Новгорода для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.