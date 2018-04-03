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Предусмотрена ли уголовная ответственность за интернет-мошенничество?
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Предусмотрена ли уголовная ответственность за интернет-мошенничество? 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Статьями УК России предусмотрена ответственность за различные виды мошенничества.
Виктория Насейкина
Отвечает старший помощник прокурора Кировского административного округа Виктория Насейкина:
«Статьями УК России предусмотрена ответственность за различные виды мошенничества, в том числе в сфере компьютерной информации. В зависимости от обстоятельств мошенничество, совершённое под предлогом продажи товаров в интернет-магазинах, может квалифицироваться как хищение чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием. Расследование всех видов мошенничества отнесено к компетенции органов дознания и следствия органов внутренних дел».
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