Предусмотрена ли уголовная ответственность за интернет-мошенничество? 

Статьями УК России предусмотрена ответственность за различные виды мошенничества.
Виктория Насейкина
Отвечает старший помощник прокурора Кировского административного округа Виктория Насейкина:
«Статьями УК России предусмотрена ответственность за различные виды мошенничества, в том числе в сфере компьютерной информации. В зависимости от обстоятельств мошенничество, совершённое под предлогом продажи товаров в интернет-магазинах, может квалифицироваться как хищение чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием. Расследование всех видов мошенничества отнесено к компетенции органов дознания и следствия органов внутренних дел».