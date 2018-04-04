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В Волгограде директор «Управдома» получил четыре года колонии
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В Волгограде директор «Управдома» получил четыре года колонии 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Виновным в особо крупном мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, признан Центральным районным судом Волгограда 49-летний бывший директор управляющей компании ООО «Управдом» Александр Марченко.
— Установлено, что директор управляющей компании ООО «Управдом» и исполняющий обязанности директора ООО «Управдом-МД» Александр Марченко дал указание своему заместителю заключить с самим Марченко, как с индивидуальным предпринимателем, договор на выполнение работ по ликвидации аварийных ситуаций, повреждений внутридомового инженерного оборудования и коммуникаций в жилых домах, — сообщила пресс-служба прокуратуры Волгоградской области. — По договору эти работы предприниматель Марченко должен был сделать в 19 многоквартирных домах Краснооктябрьского района, которыми управляли ООО «Управдом», и обслуживаемых ООО «Управдом-МД».
Фактически все работы по техобслуживанию и содержанию домов выполнялись сотрудниками ООО «Управдом-МД». Но с 1 января 2013 года по 31 января 2015 года с расчетных счетов этого ООО переведено Александру Марченко больше трех миллионов рублей. Это вскрылось при прокурорской проверке и стало поводом к возбуждению уголовного дела. Свою вину в мошенничестве директор и бизнесмен не признал. Денег обратно не вернул.
Рассмотрев дело, Центральный районный суд приговорил Александра Марченко к четырем годам исправления в колонии общего режима и лишил его на два года и три месяца возможности заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в сфере ЖКХ. Предпринимателя взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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