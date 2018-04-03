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Воспитателя кадетов заподозрили в причастности к террористической организации
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Воспитателя кадетов заподозрили в причастности к террористической организации 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Кузьминский суд Москвы арестовал старшего воспитателя ГБОУ Москвы «Романовская школа» Бориса Вершинина, обвиняемого в участии в террористической организации, сообщила пресс-секретарь инстанции Карина Каленова.
«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Вершинина на срок до 21 мая», — цитирует Каленову ТАСС.
Борис Вершинин обвиняется по статье УК «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической». Ему грозит до 20 лет колонии.
Как считает следствие, воспитатель кадетского корпуса состоял в «Народном ополчении России». Цели этой структуры «представляют угрозу национальной безопасности, политической системе России», а также «направлены на свержение конституционного строя путем вооруженного мятежа».
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