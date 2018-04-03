Грабитель похитил коробку с пожертвованиями из магазина в Анапе 

2 апреля около полуночи в полицию курорта поступило сообщение из магазина о том, что неизвестный украл коробку с пожертвованиями. На месте преступления сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и установили номер автомобиля, на котором злоумышленник скрылся.
Через некоторое время на одной из улиц Анапы по ориентировке был остановлен автомобиль, в котором и нашли подозреваемого.
Грабителем оказался 24-летний житель Краснодара, он признался в совершенном поступке и пояснил полицейским, что потратил деньги на собственные нужды. В коробке было 9 тысяч рублей.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Статья «Грабеж» предусматривает максимальное наказание до 4 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.