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Грабитель похитил коробку с пожертвованиями из магазина в Анапе
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Грабитель похитил коробку с пожертвованиями из магазина в Анапе 

АиФ — Юг 49 минут назад
Фото: АиФ – Юг
2 апреля около полуночи в полицию курорта поступило сообщение из магазина о том, что неизвестный украл коробку с пожертвованиями. На месте преступления сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и установили номер автомобиля, на котором злоумышленник скрылся.
Через некоторое время на одной из улиц Анапы по ориентировке был остановлен автомобиль, в котором и нашли подозреваемого.
Грабителем оказался 24-летний житель Краснодара, он признался в совершенном поступке и пояснил полицейским, что потратил деньги на собственные нужды. В коробке было 9 тысяч рублей.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Статья «Грабеж» предусматривает максимальное наказание до 4 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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