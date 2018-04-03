Грабитель похитил коробку с пожертвованиями из магазина в Анапе

2 апреля около полуночи в полицию курорта поступило сообщение из магазина о том, что неизвестный украл коробку с пожертвованиями. На месте преступления сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и установили номер автомобиля, на котором злоумышленник скрылся.

Через некоторое время на одной из улиц Анапы по ориентировке был остановлен автомобиль, в котором и нашли подозреваемого.