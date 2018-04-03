В Кемеровской области вынесен приговор наркокурьерам, у которых было изъято около 10 килограммов гашиша

Центральный районный суд г. Новокузнецка вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении двух уроженцев одной из республик ближнего зарубежья, проживавших в Новосибирске . Они обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ — п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

В июле 2017 года сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области совместно с представителями управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области и коллегами из ГУ МВД России по Новосибирской области при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии пресекли канал поставки в регион наркотиков.

Сотрудники полиции задержали двух уроженцев одной из республик ближнего зарубежья, прибывших в Новокузнецк. В сумках у них полицейские обнаружили и изъяли около 10 килограммов наркотиков. По результатам проведенного исследования было установлено, что данное вещество является гашишем.

В отношении задержанных следователем отдела полиции «Центральный» управления МВД России по г. Новокузнецку было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия один из фигурантов рассказал, что согласился перевезти гашиш из Новосибирска за денежное вознаграждение. В исполнении «заказа» ему помогал родственник.