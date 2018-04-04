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Mercedes за 5,1 млн руб угнали у замгендиректора фирмы на западе Москвы
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Mercedes за 5,1 млн руб угнали у замгендиректора фирмы на западе Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИА Новости
Автомобиль Mercedes-Benz S500 стоимостью 5,1 миллиона рублей похитили у заместителя генерального директора фирмы на западе Москвы, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
В полицию поступило заявление от заместителя генерального директора компании 1988 года рождения о краже автомобиля по адресу: улица Давыдковская, дом 2, корпус 1.
«Установлено, что по указанному адресу неизвестный совершил кражу принадлежащей мужчине автомашины Mercedes-Benz S500 4 MATIC. Материальный ущерб составил 5,1 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.
По данному факту возбудили уголовное дело, добавил он.
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