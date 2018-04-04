Mercedes за 5,1 млн руб угнали у замгендиректора фирмы на западе Москвы

В полицию поступило заявление от заместителя генерального директора компании 1988 года рождения о краже автомобиля по адресу: улица Давыдковская, дом 2, корпус 1.

«Установлено, что по указанному адресу неизвестный совершил кражу принадлежащей мужчине автомашины Mercedes-Benz S500 4 MATIC. Материальный ущерб составил 5,1 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.

По данному факту возбудили уголовное дело, добавил он.