Mercedes за 5,1 млн руб угнали у замгендиректора фирмы на западе Москвы 

Автомобиль Mercedes-Benz S500 стоимостью 5,1 миллиона рублей похитили у заместителя генерального директора фирмы на западе Москвы, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
В полицию поступило заявление от заместителя генерального директора компании 1988 года рождения о краже автомобиля по адресу: улица Давыдковская, дом 2, корпус 1.
«Установлено, что по указанному адресу неизвестный совершил кражу принадлежащей мужчине автомашины Mercedes-Benz S500 4 MATIC. Материальный ущерб составил 5,1 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.
По данному факту возбудили уголовное дело, добавил он.