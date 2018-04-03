В Липецке предъявлено обвинение мужчине в серии хищений, совершенных путем обмана, присвоения и растраты

Собранные в ходе предварительного расследования материалы позволили сотрудникам полиции установить причастность неработающего несудимого 28-летнего липчанина в совершении трех фактов мошенничества, двух эпизодах присвоения и растраты имущества и одной краже.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейскими установлено, что в феврале 2017 года обвиняемый на основании договора аренды получил в пользование у липчанина отечественный автомобиль стоимостью 215 000 рублей, который впоследствии заложил в комиссионный магазин. С целью сокрытия преступления, обвиняемый продлил договор аренды с владельцем, без осмотра авто, до июля 2017 года.

В мае 2017 года обвиняемый таким же способом завладел иномаркой, стоимостью 472 000 рублей. Хозяйке автомобиля мужчина пояснил, что начинает в Липецке своё дело и ему необходима машина. Вверенное имущество обвиняемый сдал в комиссионный магазин.

Избавившись таким образом от автомобилей, обвиняемый перестал платить их владельцам деньги за аренду, озвучивая надуманные предлоги отсрочки, объясняя это временными финансовыми затруднениями, нахождением в больнице, проблемами с правоохранителями. Потерпевшие шли ему на встречу, продлевали сроки договоров, не подозревая, что их автомобили уже проданы. Обвиняемый смог установить особые доверительные отношения с хозяйкой иномарки. Женщина, на протяжении нескольких месяцев не подозревала, что общается с мошенником. Несколько раз она давала деньги в долг обвиняемому. Дважды потерпевшая переводила на его счет денежные суммы, которые, по словам, обвиняемого нужны для освобождения его из полиции. Общая сумма таких трат потерпевшей составила 22 300 рублей.

В июне 2017 года к обвиняемому обратилась знакомая липчанка за помощью в ремонте, принадлежащего ей автомобилямарки «ВАЗ 21140». Мужчина согласился и сообщил потерпевшей, что автомобиль он отдал в автосервис, но ремонт потребует много времени. Однако машина почти сразу была продана обвиняемым как автохлам. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил 50 000 рублей.

Следствием доказана причастность обвиняемого к совершению кражи сотового телефона, стоимостью 13 240 рублей. Хищение имело место в ноябре 2017 года. Обвиняемый предложил знакомой по социальной сети встретиться. Вместе они ездили на машине обвиняемого по улицам Липецка. Воспользовавшись невнимательностью знакомой, мужчина тайно похитил её телефон, который продал. Деньги потратил на личные нужды.

Самым ярким эпизодом преступной деятельности 28-летнего обвиняемого стало мошенничество, совершённое в отношении липчанки, которая ради информации о своей дочери, пропавшей без вести в 2000 году, соглашалась на все условия мошенника. Обвиняемый познакомился с потерпевшей в октябре 2017 года в магазине, расположенном в 15-м микрорайоне Липецка. Потерпевшая сама не заметила, как на ступеньках магазина рассказала незнакомому мужчине о себе. Обвиняемому стало известно, что женщина долгие годы живёт с надеждой разыскать дочь, бесследно пропавшую 17 лет назад в Октябрьском округе Липецка. Обвиняемый сказал, что сможет помочь, так как у него есть связи в государственных и правоохранительных органах , однако это потребует определённых затрат. Женщина согласилась. В течение нескольких недель потерпевшая занимала деньги в долг, оформляла кредиты, пыталась продать своё имущество для того чтобы собрать, необходимую для освобождения её дочери сумму в миллион рублей. Потерпевшая, по просьбе обвиняемого, ничего не рассказывала родственникам. Все требования и просьбы она выполняла, так как поверила ему. Мужчина был очень убедителен, сказал, что располагает достоверными сведениями о месте нахождения пропавшей дочери. Потерпевшей удалось собрать сумму в 894 000 рублей, которую она передала обвиняемому. Поняв, что стала жертвой мошенника, потерпевшая обратилась в полицию.

Сотрудникам уголовного розыска удалось не только установить личность предполагаемого участника хищений, но и задокументировать его преступную деятельность, что позволило предъявить 28-летнему липчанину обвинение в шести фактах хищения. Уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.