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В Москве бывший бухгалтер столичного вуза вновь предстанет перед судом за хищение денежных средств
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В Москве бывший бухгалтер столичного вуза вновь предстанет перед судом за хищение денежных средств 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего бухгалтера одного из государственных учреждений высшего образования в хищении около 1,5 млн рублей.
Как сообщалось ранее, в январе текущего года мужчина уже был признан виновным в совершении аналогичного противоправного деяния, материальный ущерб от которого составил около 1 млн рублей.
В ходе дальнейшего расследования было установлено, что в период с января 2016 по март 2017 года фигурант совершил еще 55 противоправных деяний. Так, используя служебное положение, мужчина вносил недостоверные сведения в бухгалтерские документы на начисление стипендий и материальной поддержки отчисленным и обучающимся на договорной основе студентам. Денежные средства перечислялись на банковские карты, к которым у фигуранта имелся непосредственный доступ. Материальный ущерб составил около 1,5 млн рублей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в Никулинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
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