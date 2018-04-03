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В Самаре задержан подозреваемый в избиении до смерти 35-летней женщины
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В Самаре задержан подозреваемый в избиении до смерти 35-летней женщины 

ТРК Губерния 34 минуты назад
Фото: ТРК Губерния
О смерти 35-летней женщины в полицию сообщил житель многоэтажки, расположенной на улице Стара-Загора. По словам заявителя, труп своей сожительницы он обнаружил в квартире. По информации ГУ МВД России по Самарской области, на теле убитой присутствовали следы побоев. После опроса 51-летнего гражданина у правоохранителей появилась версия о его причастности к случившемуся. Соседи подтвердили, что накануне в паре произошла ссора и шумное выяснение отношений. В настоящее время мужчина стал подозреваемым в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, расследование уголовного дела продолжается.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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