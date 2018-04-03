Сотрудницу филиала РГУПСа будут судить за взятку

Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура признало законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя директора по учебной работе филиала «Ростовского государственного университета путей сообщения» в городе Минеральные Воды Как сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, работницу вуза подозревают в получении взятки. По версии следствия, подозреваемая в начале марта этого года получила взятку в размере 24 тысяч рублей от одного из студентов за проставление ему зачётов по ряду учебных дисциплин. В настоящее время уголовное дело расследует Минераловодский следственный отдел на транспорте ЮСУТ СКР.