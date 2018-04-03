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Сотрудницу филиала РГУПСа будут судить за взятку
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Сотрудницу филиала РГУПСа будут судить за взятку 

Ростовские Вести 37 минут назад
Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура признало законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя директора по учебной работе филиала «Ростовского государственного университета путей сообщения» в городе Минеральные Воды Как сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, работницу вуза подозревают в получении взятки. По версии следствия, подозреваемая в начале марта этого года получила взятку в размере 24 тысяч рублей от одного из студентов за проставление ему зачётов по ряду учебных дисциплин. В настоящее время уголовное дело расследует Минераловодский следственный отдел на транспорте ЮСУТ СКР.
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