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В Чувашии мошенники незаконно обналичили 400 млн рублей
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В Чувашии мошенники незаконно обналичили 400 млн рублей 

Банки.ру 1 час назад
В Чувашии расследуется уголовное дело о незаконной банковской деятельности. По версии следствия, за три года по счетам «фирм-однодневок» прошло порядка 400 млн рублей. В результате чего группа злоумышленников смогла получить более 33 млн рублей незаконного дохода, сообщили в пресс-службе МВД России.
«В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике установили, что пятеро жителей города Чебоксары оформили на себя и иных лиц более 20 различных предприятий. За три года через расчетные счета этих организаций проводились операции по транзиту и обналичиванию денежных средств. По оперативным данным, по счетам «фирм-однодневок» за указанный период прошло порядка 400 миллионов рублей», — говорится в релизе.
Общая сумма полученного незаконного дохода превысила более 33 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой. Подозреваемых отправили под домашний арест. Расследование дела продолжается, добавили в ведомстве.
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