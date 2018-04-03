Мужчина в розыске устроился на работу, где совершил новое преступление

Одна из сотрудниц торговой точки в Петрозаводске лишилась 13 тысяч рублей с банковской карты.

Сотрудница продуктового магазина на Первомайском проспекте в карельской столице лишилась 13 тысяч рублей с банковской карты. О случившемся потерпевшая рассказала полиции. По данным МВД, в торговую точку устроился на работу новый сотрудник — 27-летний петрозаводчанин. Оказалось, что молодой человек находился в розыске за совершение преступления имущественного характера.

Молодой мужчина воспользовался тем, что потерпевшая оставилателефон и банковскую карту без присмотра. Подозреваемый привязал чужую карту к своему номеру телефона, дождавшись, когда «упадет» зарплата, он перечислил себе деньги коллеги. После этого на работе он не появился.