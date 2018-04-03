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В Московский районный суд поступила апелляция по делу депутата Ингликова
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В Московский районный суд поступила апелляция по делу депутата Ингликова 

Vgoroden.ru 51 минуту назад
Фото: Vgoroden.ru
В Московской районный суд поступила апелляционная жалоба от адвоката депутата городской думы, директора управления муниципальных кладбищ Николая Ингликова. Защита не согласна с вынесенным ранее постановлением и считает его необоснованным. Об этом сообщается на официальном сайте Нижегородского областного суда.
Напомним, Ингликов был арестован 27 марта. Его поймали в момент получения взятки. Постановлением Московского районного суда ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 29 суток, то есть, до 26 мая. Адвокат счел решение незаконным и подлежащим отмене, в связи с чем и была подана апелляция. В ближайшее время она будет рассмотрена в нижегородском областном суде.
Напомним, «Единая Россия» приостановила членство Ингликова в партии в связи с возбуждением уголовного дела.
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