Из Удмуртии в Волгоградскую область этапировали мужчину, обвиняемого в убийствах 30-летней давности

Ижевск. Удмуртия . Из Удмуртии в Волгоградскую область этапировали мужчину, обвиняемого в убийствах 30-летней давности. По версии следствия, в 1985 году несколько братьев убили трех человек и угнали мотоцикл, сообщает региональное управление СКР

Серия зверских преступлений потрясла город Камышин 9 апреля. На первоначальном этапе расследования выяснилось, что во всех этих событиях замешаны четверо мужчин, собравшихся вместе на похороны родственницы. Фигурантов дела оперативно установили, однако задержать по горячим следам удалось не всех. Один из братьев от следствия скрылся и был объявлен во всесоюзный розыск.

В итоге его искали 32 года и нашли в Ижевске.

По данным следствия, 9 апреля 1985 года мужчины распивали алкоголь. В какой-то момент один из родственников вспомнил о долге, который уже долгое время не возвращает его знакомый. Компания решила «помочь» и направилась к должнику. Избив потерпевшего и перевернув весь его дом, они забрали там 3,5 рубля и свитер мужчины.

Спустя два часа сообщники, вооружившись огнестрельным оружием, отправились свататься в один из населенных пунктов Камышинского района, где проживали подходящие невесты. Понимая, что добираться до деревни пешком им будет тяжело, они стали искать транспорт. Когда нетрезвая компания проходила по территории садоводческого общества их заметил дачный сторож, который сделал им замечание. Конфликт закончился убийством. Тело до смерти избитого охранника злоумышленники спрятали в подвале одного из домиков СНТ, а сами пошли дальше. По пути они увидели садовода, на участке которого стоял мотоцикл. Отказ подвести стоил мужчине жизни — его тело позднее обнаружили в домике, расположенном в 300 метрах от принадлежащего убитому участка.

Еще одной жертвой преступников стал сторож песчаного карьера, около которого у братьев была вынужденная остановка — в угнанном ими мотоцикле закончился бензин. Потерпевший скончался от ножевого ранения в грудь.

Обвиняемый уже дал признательные показания. По прошествии более 30 лет задержанный вспомнил мельчайшие детали тяжких преступлений, который он совершил вместе со своими братьями.