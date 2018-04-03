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«В вагоне бомба»: мужчина, из-за которого в Кунгуре эвакуировали пассажиров поезда, отправится под суд
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«В вагоне бомба»: мужчина, из-за которого в Кунгуре эвакуировали пассажиров поезда, отправится под суд 

59.ru 52 минуты назад
Фото: 59.ru
Житель Свердловской области отправится под суд по обвинению в телефонном терроризме. По сведениям полиции, он сообщил о бомбе, заложенной в поезде. Всех пассажиров и сотрудников пришлось эвакуировать в Кунгуре. Оказалось, что мужчина забыл в вагоне барсетку и таким образом пытался вернуть вещи.
Инцидент произошел 16 ноября 2017 года в поезде «Новый Уренгой — Москва». По данным следствия, 23-летний житель Красноуральска сошел в Екатеринбурге, но забыл в поезде сумку. В справочную РЖД он позвонил спустя четыре часа. Оператор ему ответил, что вещи можно будет вернуть на конечной станции, то есть в Москве.
— Недовольный ответом оператора мужчина решил вернуть имущество криминальным способом, — рассказали в транспортной полиции. — Он перезвонил и сказал, что в 18 вагоне на месте №30 — на том самом, где он оставил свои документы —находится бомба. В то время поезд подъехал к станции Кунгур. Там в срочном порядке были эвакуированы пассажиры и сотрудники поездной бригады, а также оповещены полицейские и спасатели.
Поезд обследовал кинолог с собакой — взрывчатых веществ найдено не было. Забытую барсетку с телефонами и документами передали сотрудникам поезда. Но задержался состав более чем на час. Сейчас дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» передано в суд. Мужчине грозит штраф до 500 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до трех лет.
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