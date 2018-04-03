Житель Тюмени устроил поножовщину после смерти жены

Тюмени местный житель устроил поножовщину. Мужчины случайно столкнулись в магазине, после чего между ними возник конфликт. 38‐летний тюменец извинился, однако его 28‐летний оппонент извинения не принял и начал драку. Тогда первый достал складной нож и нанес удар обидчику в живот. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс‐службу УМВД по Тюмени.

После случившегося пострадавший обратился в полицию. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего. По данным издания, задержанный признался, что не мог себя контролировать, так как был опечален смертью жены. Он также заявил, что не помнит, как ранил потерпевшего ножом.

В отношении ранее судимого нападавшего было заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.