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Возбуждено уголовное дело по факту убийства и сожжения контрактника в Рощинском
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Возбуждено уголовное дело по факту убийства и сожжения контрактника в Рощинском 

Волга Ньюс 51 минуту назад
Как отмечает издание, процесс был затянут правоохранителями — с момента гибели Андреева прошло три с половиной месяца.
Тело солдата-контрактника нашли спрятанным под листом железа в сарае рядом с домом № 32 в пос. Рощинский в середине декабря 2017 года. На теле отсутствовала одежда и обувь, кроме того, у военнослужащего пропала пластиковая зарплатная карта с крупной суммой (около 300 тыс. руб.). Эти деньги убитый получил за участие в общевойсковых учениях стран ОДКБ в республике Таджикистан. Медицинская экспертиза установила, что тело пытались сжечь, по некоторым данным — еще при жизни.
Как пишет издание, несмотря на внятный имущественный мотив и явные признаки насильственной смерти, правоохранители никак не могли найти в себе силы возбудить уголовное дело по статье «Убийство». Проверку по факту гибели контрактника проводили подразделения СК и полиции по Волжскому району. По материалам даже выносилось отказное постановление — его подписал следователь Юрий Пилецкий. Лишь после многочисленных жалоб родственников убитого дело все-таки возбудили.
Напомним, что подобное преступление произошло в Рощинском в мае 2017 года. По информации издания, тогда в собственной машине убили и сожгли военнослужащего военной части № 90600 Александра Васильева. Виновные были арестованы по горячим следам.
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