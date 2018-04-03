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Тольяттинский студент, воровавший спорттовары, признался еще в одной краже
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Тольяттинский студент, воровавший спорттовары, признался еще в одной краже 

АиФ-Самара 57 минут назад
Фото: АиФ-Самара
В Тольятти, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного 30 марта в отношении 18-летнего студента одного из колледжей по факту покушения на кражу вещей из спортивного магазина, сотрудники уголовного розыска выявили еще одно преступление, произошедшее в начале марте этого года, сообщает заместитель начальника отдела информации Ольга Шелест.
В ходе допроса студент признался, что совершил кражу еще в одном торговом центре Центрального района.
Полицейские выяснили, что подследственный похитил в магазине три рубашки и мужской джемпер на сумму более трёх тысяч рублей. В дальнейшем похищенное имущество он продал незнакомому мужчине в Центральном районе за 1200 рублей, а деньги потратил на собственные нужды.
В отношении юноши возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации.
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