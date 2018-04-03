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В управлении МЧС по Кемеровской области идет выемка документов
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В управлении МЧС по Кемеровской области идет выемка документов 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Следователи проводят выемку документов в управлении МЧС по Кемеровской области. Это связано с расследованием уголовного дела о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», сообщает "Интерфакс" осведомленный источник.
По словам собеседника агентства, изымаются документы по всем проверкам, проведенным в ТРЦ, а также по проверкам госконтрактов. Следственные действия ведутся уже второй день.
Пожар в торговом центре произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин не исключил, что к ответственности могут привлечь тушивших пожар спасателей.
На данный момент в рамках расследования уголовного дела задержаны семь человек. Им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
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