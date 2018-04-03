СК возбудил дело из-за выселения многодетной семьи в Мытищах

"По результатам проведенной ГСУ СК России по Московской области проверки по факту нарушения жилищных прав многодетной семьи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «мошенничество», — сообщила Петренко.

Как сообщается на сайте СК, во вторник в сюжете одного из каналов рассказывалось, что многодетную семью из города Мытищи выселяют из единственного жилья. В сюжете рассказывалось, что женщина взяла займ в одной из микрофинансовых организаций под залог квартиры и просрочила платеж. Согласно сюжету, вскоре на пороге квартиры появился мужчина, назвавший себя собственником квартиры.