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СК возбудил дело из-за выселения многодетной семьи в Мытищах
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СК возбудил дело из-за выселения многодетной семьи в Мытищах 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после сообщений в СМИ о многодетной семье в подмосковных Мытищах, которую выселяют из дома из-за просроченного платежа организации микрозаймов, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"По результатам проведенной ГСУ СК России по Московской области проверки по факту нарушения жилищных прав многодетной семьи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «мошенничество», — сообщила Петренко.
Как сообщается на сайте СК, во вторник в сюжете одного из каналов рассказывалось, что многодетную семью из города Мытищи выселяют из единственного жилья. В сюжете рассказывалось, что женщина взяла займ в одной из микрофинансовых организаций под залог квартиры и просрочила платеж. Согласно сюжету, вскоре на пороге квартиры появился мужчина, назвавший себя собственником квартиры.
Также глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным взять на контроль расследование дела, тщательно изучить обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям всех лиц, причастных к инциденту.
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