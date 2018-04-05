Ещё
Подозреваемого в убийстве знакомого задержали на юге Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подозреваемого в убийстве знакомого задержали на юге Москвы 

РИАМО 1 час назад
Уголовное дело возбудили по факту убийства мужчины в Москве, в ходе расследования был задержан подозреваемый, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
По данным следствия, ночью 3 апреля 2018 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Севанской в городе Москве, в ходе бытовой ссоры при распитии спиртных напитков 50-летний мужчина нанес своему знакомому множественные удары в область головы предметом, похожим на молоток. Потерпевший от полученных ранений скончался на месте.
«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — сказала Иванова.
В настоящее время подозреваемый задержан. С ним проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается.
РИАМО: последние новости
В аэропорту «Внуково» мужчина избил девушку журналом Mercedes за 5,1 млн руб угнали у замгендиректора фирмы на западе Москвы Мошенник выманил у московской пенсионерки 660 тысяч рублей за поиски угнанного Land Rover
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских олигархов ждет «сюрприз»385
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»434
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции30
В Бахрейне нашли нефтяной запас России63
Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ16
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
00:30
Скандал перед «Евровидением»: Самойлову не пустили в музей
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
03:12
Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение