Подозреваемого в убийстве знакомого задержали на юге Москвы

По данным следствия, ночью 3 апреля 2018 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Севанской в городе Москве, в ходе бытовой ссоры при распитии спиртных напитков 50-летний мужчина нанес своему знакомому множественные удары в область головы предметом, похожим на молоток. Потерпевший от полученных ранений скончался на месте.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — сказала Иванова.

В настоящее время подозреваемый задержан. С ним проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается.