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По факту пожара в торговом центре на востоке Москвы возбудили уголовное дело
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По факту пожара в торговом центре на востоке Москвы возбудили уголовное дело 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Уголовное дело по двум статьям возбудили в Москве из-за пожара в торговом центре «Персей для детей», в результате которого пострадали трое человек и еще один погиб, сообщила РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.
В среду в экстренные службы поступило сообщение о задымлении в торгово-развлекательном центре «Персей для детей» на востоке Москвы. Пострадало трое граждан, один из которых погиб.
«По поручению руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве Александра Дрыманова возбуждено уголовное дело по признакам преступлений предусмотренных статьей 109 и статьей 293 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; халатность)», — сказала Иванова.
На месте происшествия организована работа следственной группы в составе опытных следователей и криминалистов следственного управления под руководством Александра Дрыманова.
В настоящее время допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, устанавливается точное количество людей, находившихся в торговом центре, а также площадь возгорания. После ликвидации пожара следователи приступят к осмотру места происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.
Видео пожара в ТЦ «Персей для детей» в Москве>>
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