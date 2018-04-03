Суд подтвердил информацию об аресте исполнительного директора ФК «Кубань» 

КРАСНОДАР, 3 апреля. /ТАСС/. Суд арестовал на два месяца Владислава Белецкого по делу о хищениях в футбольном клубе «Кубань», сообщили ТАСС во вторник в Прикубанском районном суде Краснодара.
Ранее СМИ сообщали об аресте фигуранта дела со ссылкой на неофициальные источники.
"В отношении Белецкого Владислава Владимировича Прикубанским районным судом города Краснодара была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 27 мая 2018 года включительно", — сообщили в суде.
В «Кубани» отказались комментировать ситуацию и уточнить текущую должность Белецкого в клубе.
28 марта источник сообщил ТАСС, что в Краснодаре расследуют уголовное дело о хищении в «Кубани». Его фигурантом стал исполнительный директор клуба, должность которого, о словам собеседника агентства, занимал Белецкий. В правоохранительных органах ситуацию не комментировали.