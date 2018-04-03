Суд подтвердил информацию об аресте исполнительного директора ФК «Кубань»

КРАСНОДАР , 3 апреля. / ТАСС /. Суд арестовал на два месяца Владислава Белецкого по делу о хищениях в футбольном клубе «Кубань», сообщили ТАСС во вторник в Прикубанском районном суде Краснодара.

Ранее СМИ сообщали об аресте фигуранта дела со ссылкой на неофициальные источники.

"В отношении Белецкого Владислава Владимировича Прикубанским районным судом города Краснодара была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 27 мая 2018 года включительно", — сообщили в суде.

В «Кубани» отказались комментировать ситуацию и уточнить текущую должность Белецкого в клубе.