Ещё
Суд подтвердил информацию об аресте исполнительного директора ФК «Кубань»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
НАТО отказала в визах российским дипломатам
НАТО отказала в визах российским дипломатам

Суд подтвердил информацию об аресте исполнительного директора ФК «Кубань» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Кубанские Новости
КРАСНОДАР, 3 апреля. /ТАСС/. Суд арестовал на два месяца Владислава Белецкого по делу о хищениях в футбольном клубе «Кубань», сообщили ТАСС во вторник в Прикубанском районном суде Краснодара.
Ранее СМИ сообщали об аресте фигуранта дела со ссылкой на неофициальные источники.
"В отношении Белецкого Владислава Владимировича Прикубанским районным судом города Краснодара была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 27 мая 2018 года включительно", — сообщили в суде.
В «Кубани» отказались комментировать ситуацию и уточнить текущую должность Белецкого в клубе.
28 марта источник сообщил ТАСС, что в Краснодаре расследуют уголовное дело о хищении в «Кубани». Его фигурантом стал исполнительный директор клуба, должность которого, о словам собеседника агентства, занимал Белецкий. В правоохранительных органах ситуацию не комментировали.
ТАСС: последние новости
Сотрудники ФСБ проводят мероприятия в управлении по вопросам миграции челябинского ГУ МВД В Ульяновской области начальник отделения ГИБДД подозревают в получении взяток Пучков: тушившие огонь в "Зимней вишне" пожарные до конца выполнили свой долг
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность400
Киевский прокурор появился на телевидении голым117
НАТО отказала в визах российским дипломатам84
Сложный тест про изделие №27
Стало известно о тайном счете Скрипалей108
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение