В Курске отменили решение не арестовывать двух обвиняемых в насилии

ВОРОНЕЖ, 3 апр — РИА Новости . Курский областной суд отменил решение районного суда не заключать под стражу глав благотворительного фонда, обвиняемых в насильственных действиях сексуального характера в отношении своего работника, причастного, по их мнению, к смерти кота одного из них, сообщил во вторник РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Максим Рассамакин.

В отношении учредителя и председателя благотворительного фонда «Ваша опора» Евгения Гололобова и его заместителя Алексея Куклина СК возбудил дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенных с угрозой применения насилия, группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью по отношению к потерпевшему. Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, в сентябре прошлого года фигуранты в квартире по улице Клыкова Курска совершили в отношении одного из своих волонтеров насильственные действия сексуального характера. Как информировало следствие, главы благотворительного фонда считали, что 18-летний парень причастен к смерти кота Гололобова, и решили ему таким образом отомстить. Подозреваемые были задержаны, следствие предъявило им обвинение, однако суд не поддержал ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Решение об отказе в удовлетворении ходатайства следствия о заключении под стражу отменено вышестоящим судом и направлено на новое рассмотрение в Ленинский районный суд", — сказал собеседник агентства.

В рамках расследования дела СК также даст правовую оценку деятельности фонда, поскольку у следствия «есть основания предполагать, что собранные с граждан денежные средства не в полном объеме перечислялись на благотворительные цели».

Фонд занимался сбором средств якобы на лечение больным детям. Деньги собирались на улицах, в торговых центрах, общественном транспорте в различных городах и регионах Черноземья. Им занимались нанятые работники, которым ежедневно выплачивался процент от выручки.