Насильника‐форточника из Ленобласти приговорили к 8,5 годам лишения свободы

В Санкт‐Петербурге вынесен приговор 46‐летнему Дмитрию Попову , который с 2005 по 2016 год насиловал женщин. Мужчина проникал в квартиры жертв, которые были расположены на первом этаже, через открытые форточки. Об этом сообщил официальный Telegram‐канал Следственного комитета России.

Жителя города Артема осудили за два нападения на женщин‐таксистов. Его приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере трех миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда. В июле 2017 года преступник угрожал

женщине-таксисту

и изнасиловал ее в лесу города. Позже он задушил водителя, который приехал по вызову.