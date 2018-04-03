Насильника‐форточника из Ленобласти приговорили к 8,5 годам лишения свободы 

В Санкт‐Петербурге вынесен приговор 46‐летнему Дмитрию Попову, который с 2005 по 2016 год насиловал женщин. Мужчина проникал в квартиры жертв, которые были расположены на первом этаже, через открытые форточки. Об этом сообщил официальный Telegram‐канал Следственного комитета России.
Суд признал виновным Попова в совершении 15 преступлений, совершенных в Северной столице и Ленинградской области. Около 11 лет правоохранительные органы не могли его отыскать, потому что жертвы не давали четких описаний негодяя, ведь он совершал свои злодеяния ночью. Насильник будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Жителя города Артема осудили за два нападения на женщин‐таксистов. Его приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере трех миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда. В июле 2017 года преступник угрожал
женщине-таксисту
и изнасиловал ее в лесу города. Позже он задушил водителя, который приехал по вызову.