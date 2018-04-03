Ещё
Насильника‐форточника из Ленобласти приговорили к 8,5 годам лишения свободы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Насильника‐форточника из Ленобласти приговорили к 8,5 годам лишения свободы 

360tv.ru 1 час назад
В Санкт‐Петербурге вынесен приговор 46‐летнему Дмитрию Попову, который с 2005 по 2016 год насиловал женщин. Мужчина проникал в квартиры жертв, которые были расположены на первом этаже, через открытые форточки. Об этом сообщил официальный Telegram‐канал Следственного комитета России.
Суд признал виновным Попова в совершении 15 преступлений, совершенных в Северной столице и Ленинградской области. Около 11 лет правоохранительные органы не могли его отыскать, потому что жертвы не давали четких описаний негодяя, ведь он совершал свои злодеяния ночью. Насильник будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Жителя города Артема осудили за два нападения на женщин‐таксистов. Его приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере трех миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда. В июле 2017 года преступник угрожал
женщине-таксисту
и изнасиловал ее в лесу города. Позже он задушил водителя, который приехал по вызову.
360tv.ru: последние новости
Эксперты предположили, кто может занять место «вора в законе №1» Шакро Молодого после его ареста В МЧС рассказали о проверке «Зимней вишни» в 2016 году Труп полицейского из Ставрополя нашли в багажнике его машины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность402
Киевский прокурор появился на телевидении голым117
НАТО отказала в визах российским дипломатам94
Сложный тест про изделие №27
Стало известно о тайном счете Скрипалей108
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение