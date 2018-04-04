Капитан судна «Норд» находится в подразделении СБУ в Херсоне

Отмечается, что в отношении него возбуждено уголовное дело за нарушение порядка въезда выезда «на оккупированную территорию», и в одном из судов находится ходатайство о заключении Владимира Горбенко под стражу.

Ранее сообщалось, что Горбенко вывезен украинскими пограничниками в неизвестном направлении.

Судно «Норд» было задержано 25 марта в Азовском море.