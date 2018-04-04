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Капитан судна «Норд» находится в подразделении СБУ в Херсоне
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Капитан судна «Норд» находится в подразделении СБУ в Херсоне 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Капитан арестованного на Украине российского судна «Норд» Владимир Горбенко находится в Херсоне в подразделении СБУ по Крыму. Об этом RT сообщил его адвокат Александр Руденко.
Отмечается, что в отношении него возбуждено уголовное дело за нарушение порядка въезда выезда «на оккупированную территорию», и в одном из судов находится ходатайство о заключении Владимира Горбенко под стражу.
Ранее сообщалось, что Горбенко вывезен украинскими пограничниками в неизвестном направлении.
Судно «Норд» было задержано 25 марта в Азовском море.
RT на русском: последние новости
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 Ещё 6 источников 
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