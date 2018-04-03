Операция по краже металлических ограждений двух самарцев потерпела фиаско 

Экипажу вневедомственной охраны, находившемуся на патрулировании в Советском районе областного центра, вечером поступила информация о противоправном деянии. Как сообщает пресс-служба УФСВНГ по Самарской области, двое мужчин хотели украсть металлические ограждения в подвале одного из домов. Тут же росгвардейцы отправились на место происшествия. Предполагаемые воры были обнаружены и задержаны. В дальнейшем они были переданы сотрудникам следственно-оперативной группы. Причиненный ущерб оценивается в 15 тыс. рублей. В настоящий момент в отношении 31 и 37-летних самарцев возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу».
Фото: официальная страница Управления Росгвардии по Самарской области