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Операция по краже металлических ограждений двух самарцев потерпела фиаско
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Операция по краже металлических ограждений двух самарцев потерпела фиаско 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Экипажу вневедомственной охраны, находившемуся на патрулировании в Советском районе областного центра, вечером поступила информация о противоправном деянии. Как сообщает пресс-служба УФСВНГ по Самарской области, двое мужчин хотели украсть металлические ограждения в подвале одного из домов. Тут же росгвардейцы отправились на место происшествия. Предполагаемые воры были обнаружены и задержаны. В дальнейшем они были переданы сотрудникам следственно-оперативной группы. Причиненный ущерб оценивается в 15 тыс. рублей. В настоящий момент в отношении 31 и 37-летних самарцев возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу».
Фото: официальная страница Управления Росгвардии по Самарской области
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