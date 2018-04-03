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В Тверской области полицейские выявили факт хранения растительного наркотика в крупном размере
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В Тверской области полицейские выявили факт хранения растительного наркотика в крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Тверская неделя
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники наркоконтроля МО МВД России «Нелидовский» выявили факт незаконного хранения наркотических средств в крупном размере. В противоправной деятельности подозревается 35-летний неработающий житель города Нелидово.
При обследовании квартиры подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения, которое согласно исследованию ЭКЦ УМВД России по Тверской области является наркотическим средством марихуана общей массой 752 грамма.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.
Мужчина задержан в порядке статей 91-92 УПК РФ и водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие. Полицейскими устанавливается, для каких целей предназначался наркотик.
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