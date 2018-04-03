Женщина -таксист из-за забытых гаджетов стала фигурантом уголовного дела

В столице Сибири из-за того, что пассажир забыл в машине такси свои гаджеты, женщина — таксист попала под уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

В январе 2018 года в полицию Ленинского района обратился местный житель и заявил, что у него украли фотоаппарат и мобильник. До пропажи он ехал в такси и забыл там устройства, рассчитался с таксистом и вышел.

Полицейские смогли установить личность водителя. Ей оказалась 50-летняя жительница Железнодорожного района мегаполиса. Ранее женщину не привлекали к уголовной ответственности. Похищенные устройства у нее изъяли.

Теперь против женщины-таксиста возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сибирячка находится под подпиской о невыезде.