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Женщина -таксист из-за забытых гаджетов стала фигурантом уголовного дела
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Женщина -таксист из-за забытых гаджетов стала фигурантом уголовного дела 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В столице Сибири из-за того, что пассажир забыл в машине такси свои гаджеты, женщина — таксист попала под уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.
В январе 2018 года в полицию Ленинского района обратился местный житель и заявил, что у него украли фотоаппарат и мобильник. До пропажи он ехал в такси и забыл там устройства, рассчитался с таксистом и вышел.
Полицейские смогли установить личность водителя. Ей оказалась 50-летняя жительница Железнодорожного района мегаполиса. Ранее женщину не привлекали к уголовной ответственности. Похищенные устройства у нее изъяли.
Теперь против женщины-таксиста возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сибирячка находится под подпиской о невыезде.
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