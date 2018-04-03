В Красноярском крае банда воров обокрала гаражи на полмиллиона рублей

Как рассказали в ГУ МВД по краю, с августа по сентябрь в Красноярске Лесосибирске произошло несколько хищений из гаражных массивов. При этом, была замечена машина злоумышленников, по которой их нашли.

Гаражными грабителями оказались двое ранее судимых мужчин 27-ми лет. Ещё один подозреваемый задержан.

Следствие доказало 10 эпизодов преступной деятельности. В целом, воры вынесли из гаражей вещей более чем на 560 тысяч рублей. За это им грозит до 5 лет лишения свободы. Материалы уголовного дела направлены в суд.