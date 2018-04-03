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Экс-гендиректора балахнинского бумкомината будут судить за хищение
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Экс-гендиректора балахнинского бумкомината будут судить за хищение 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Экс-гендиректора балахнинского бумкомината «Волга» будут судить за хищение чужого имущества, в особо крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Обвиняемый, занимая должность гендиректора ОАО «Волга», ранее являясь членом Совета директоров предприятия, неоднократно злоупотреблял своими полномочиями, незаконно премируя некоторых менеджеров без согласия Совета директоров. Он обвиняется в 5 эпизодах растраты.
Ущерб предприятию составил 15 348 444 рублей.
Свою вину обвиняемый не признал, от дачи показаний отказался.
Уголовное дело поступило в Балахнинский городской суд.
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