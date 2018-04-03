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В Ульяновской области начальник отделения ГИБДД подозревают в получении взяток
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В Ульяновской области начальник отделения ГИБДД подозревают в получении взяток 

ТАСС 1 час назад
УЛЬЯНОВСК, 3 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении начальника отделения ГИБДД ОМВД «Новоспасский» в Ульяновской области, который подозревается в получении взяток за непривлечение к ответственности водителей нефтевозов. Об этом во вторник сообщил ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ульяновской области по связям со СМИ Александр Сорокин.
"Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 «Получение взятки». По версии следствия, подозреваемый получал взятки от директора одной из фирм за то, чтобы сотрудники ДПС не привлекали к административной ответственности водителей нефтевозов", — сказал собеседник агентства.
Сорокин уточнил, что сумма взяток составила порядка 170 тыс. рублей. Подозреваемого поместили под домашний арест сроком на 2 месяца.
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