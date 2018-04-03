В Ульяновской области начальник отделения ГИБДД подозревают в получении взяток

"Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 «Получение взятки». По версии следствия, подозреваемый получал взятки от директора одной из фирм за то, чтобы сотрудники ДПС не привлекали к административной ответственности водителей нефтевозов", — сказал собеседник агентства.

Сорокин уточнил, что сумма взяток составила порядка 170 тыс. рублей. Подозреваемого поместили под домашний арест сроком на 2 месяца.