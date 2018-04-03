В съёмной квартире в Башкирии нашли тело 27-летнего парня

Салавате в одной из квартир города 2 апреля обнаружили тело мужчины с ножевым ранением. Об этом сообщает пресс-служба следкома республики.

Под подозрением оказался 25-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 25-летний житель Салавата был со знакомым на съёмной квартире. Во время застолья он вспомнил обиду и ударил приятеля ножом в грудь. 27-летний потерпевший скончался на месте.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.