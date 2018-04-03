Ещё
В съёмной квартире в Башкирии нашли тело 27-летнего парня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В съёмной квартире в Башкирии нашли тело 27-летнего парня 

АиФ-Уфа 43 минуты назад
Фото: АиФ-Уфа
В Салавате в одной из квартир города 2 апреля обнаружили тело мужчины с ножевым ранением. Об этом сообщает пресс-служба следкома республики.
Под подозрением оказался 25-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, 25-летний житель Салавата был со знакомым на съёмной квартире. Во время застолья он вспомнил обиду и ударил приятеля ножом в грудь. 27-летний потерпевший скончался на месте.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.
АиФ-Уфа: последние новости
Экс-сотруднице полиции и адвокату из Уфы вынесли приговор за взяточничество В Башкирии мужчина изрезал ножом бывшего своей супруги 28-летний житель Башкирии зарезал обидчика из соседнего села
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность361
Киевский прокурор появился на телевидении голым90
Стало известно о тайном счете Скрипалей109
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля34
Шойгу сделал предложение детям из Кемерово66
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение