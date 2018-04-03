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Наглое ограбление в «Полигоне» произошло на глазах охраны и камер
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Наглое ограбление в «Полигоне» произошло на глазах охраны и камер 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Грабеж в «Полигоне» произошел прямо на глазах охраны, узнал KOSTROMA.TODAY. Правда, задержать грабителя в этот же день не удалось.
Как нам стало известно, 7 мая прошлого года в «Полигоне» поссорились два посетителя. Один из них, 27-летний молодой человек, не выдержав обиды, сорвал с шеи своего оппонента золотую цепочку стоимостью 15 тысяч рублей. Все это произошло около 6 часов утра на глазах охраны и прямо перед камерами видеонаблюдения.
Мужчине с цепочкой в руках удалось скрыться. Более того, он даже уехал в свой родной город — Нижний Новгород.
Как рассказали корреспонденту портала KOSTROMA.TODAY в пресс-службе областной прокуратуры, нижегородца через некоторое время нашли и допросили — он признал свою вину. Он рассказал, что в Кострому приехал в гости к сестре и не ожидал, что визит закончится уголовным делом.
Суд приговорил мужчину к 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.
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