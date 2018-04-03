Наглое ограбление в «Полигоне» произошло на глазах охраны и камер

Грабеж в «Полигоне» произошел прямо на глазах охраны, узнал KOSTROMA.TODAY. Правда, задержать грабителя в этот же день не удалось.

Как нам стало известно, 7 мая прошлого года в «Полигоне» поссорились два посетителя. Один из них, 27-летний молодой человек, не выдержав обиды, сорвал с шеи своего оппонента золотую цепочку стоимостью 15 тысяч рублей. Все это произошло около 6 часов утра на глазах охраны и прямо перед камерами видеонаблюдения.

Мужчине с цепочкой в руках удалось скрыться. Более того, он даже уехал в свой родной город — Нижний Новгород.

Как рассказали корреспонденту портала KOSTROMA.TODAY в пресс-службе областной прокуратуры , нижегородца через некоторое время нашли и допросили — он признал свою вину. Он рассказал, что в Кострому приехал в гости к сестре и не ожидал, что визит закончится уголовным делом.

Суд приговорил мужчину к 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.