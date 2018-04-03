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Подмосковный суд признал запрещенной информацию о зацепинге на 14 сайтах
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Подмосковный суд признал запрещенной информацию о зацепинге на 14 сайтах 

Агентство «Москва» 1 час назад
Орехово-Зуевский городской суд признал запрещенной информацию о зацепинге на 14 сайтах, рассказали Агентству городских новостей «Москва» в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.
«Восточная транспортная прокуратура в ходе мониторинга выявила нарушения 14 сайтов, обучающих методам и способам передвижения на поездах, при котором человек цепляется к вагонам снаружи за поручни, лестницы, подножки и другие элементы. В целях устранения выявленных нарушений в суд были направлены исковые заявления о признании информации запрещенной к распространению на территории России. Исковые требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме», — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что решения суда после вступления их в силу направят в Роскомнадзор.
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