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В Хорошево-Мневниках задержаны приезжие за кражу строительных материалов
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В Хорошево-Мневниках задержаны приезжие за кражу строительных материалов 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Хорошево-Мневники задержали подозреваемых в краже строительных материалов.
— Следствием установлено, что злоумышленники пробрались на строительную площадку и украли стройматериалы на общую сумму более 100 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении данного преступления. Ими оказались двое ранее не судимых приезжих с юга страны, — сообщил источник в УВД по СЗАО.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. (ео)
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