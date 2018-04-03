В Хорошево-Мневниках задержаны приезжие за кражу строительных материалов

Сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Хорошево-Мневники задержали подозреваемых в краже строительных материалов.

— Следствием установлено, что злоумышленники пробрались на строительную площадку и украли стройматериалы на общую сумму более 100 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении данного преступления. Ими оказались двое ранее не судимых приезжих с юга страны, — сообщил источник в УВД по СЗАО.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. (ео)